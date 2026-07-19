Reflexion Diadomingo 19 July 2026.

Nos reflexion awe ta bai pa nos bon Dios riba su dia.
Nos ta lanta un mainta tempran y cuminsa nos dia cu un bendicion pa despues gradici nos bon Dios.
Nos sa cu nos ta bendiciona di por mira otro dia mas, paso cu tin varios cu no ta jega na wak e dia ki.
Mundo ta pendiente di final di futbol mundial, mientras cu e stof di Sahara tin hopi ciudadano cu dolor di garganta y keintura cu biramento di cabes.
Varios ciudadano cu stroke, pa motibo di e calor, cu ta azota e mundo aki.
Temblor tras di temblor ta sacudí e mundo keto bai.
Kiko ta pasando cu nos mundo, cu tanto calamidad.
Pa colmo El Niño ta bin mas fuerte cu nunca.
Nos ta spera cu gobierno tin e fondo pa calamidad un banda.
Mi ta kere cu hende mester buska nos Dios mas cu nunca pa pidi Señor spaar nos hendenan.
Nos Señor no kier mira su hendenan ta sufri.
Único cos e ta pidi pa corda riba dje como nos creador y cu ta cu su boluntad nos ta na bida.