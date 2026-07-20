[VIDEO] Accidente cu hende herida y un chauffeur deteni riba Pastoor Hendrikstraat

Diadomingo anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida riba Pastoor Hendrikstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Toyota Yaris no a ripara e Kia Sportage para parcialmente riba caminda y a bay dal su tras. Debi na e impacto aki e dama den e Sportage a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima na e sitio mes. Polis a detene e chauffeur di e Yaris pa motibo cu ela stuur bao influencia y a causa un accidente cu hende levemente herida.