Reflexion Dialuna 20 July 2026.

Nos ta orgulloso y cu hopi animo pa a lanta awe mainta cu e energía pa cuminsa e dia bendiciona y duna nos bon Dios tur e honor y gloria pa e bunita regalo aki.
Hopi no sa di aprecia esaki, y ta kere cu nan ta lanta tur dia di mes, sin tin ni un tiki idea ta Ken ta permiti esaki.
Simplemente corda riba nos bon Dios, corda su leynan y hasi loke e ta pidi, cu ta sinja nos juda nos prohimo y nos bisinja cu ta den nesecidad.
Bida ta dushi y nos por hasi nos bida hopi agradabel tambe.
Tin hopi cos bunita cu nos ta hanja regalo cu nos por usa pa gosa den bida.
Nos por biba hopi aña felis y contento, cuidando nos mes di hopi cos malo cu por tin mal influencia riba nos salud.
Nos mundo ta sigui sufri di hopi calamidad, por cierto ya tabata tin tres temblor y no coi loco.
Ta bon pa nos tur para un rato y pensa ki ta e concecuencia cu esaki por tin pa nos.