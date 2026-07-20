Posted in INCIDENTE Dama a sak den otro y a cay na trabao na Calloway 09:12 July 20, 2026 Leave a comment Dialuna mainta a drenta informe di cu un dama lo a sak den otro na Calloway na airport, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende y revisa e dama cual no tabata necesario pa hib’e hospital. Related Articles Motociclista su so cu su so a dal abao y herida su mes riba Avenida Nelson O. Oduber Polis a bay na Brusca pa un bringamento entre 2 señora [VIDEO] Accidente cu hende herida dilanti supermercado na Meiveld [VIDEO] Polisnan a detene un chauffeur burachi banda di rotonde Sero Blanco