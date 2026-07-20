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Dama a sak den otro y a cay na trabao na Calloway

09:12  July 20, 2026  Leave a comment

Dialuna mainta a drenta informe di cu un dama lo a sak den otro na Calloway na airport, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende y revisa e dama cual no tabata necesario pa hib’e hospital.

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