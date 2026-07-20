Capacity Building Training 3 a continua cu reunion cu federacion di Sailing

Manera a indica siman pasa, a cuminsa reuni cu e diferente federacion miembro di Comite Olimpico Arubano (COA) den cuadro di e continuacion di e curso di “Capacity Building Training Training” (CBT). Despues di e prome dos parti di e curso a trata temanan general cu tur federacion miembro presente, ta duna mas enfoke riba e necesidadnan individual di cada federacion den e di tres parti di e curso.
Durante e reunion cu e federacion di sailing, cu yama “ Aruba Sailing Association” (ASA) , a pone enfasis riba e pilarnan di desaroyo cu ta forma parti di nan plan strategico cu ta den proceso di wordo elabora. ASA a indica di kier mira un desaroyo den e parti di atleta, unda lo busca pa involucra mas mucha hoben den e deporte, pa asina crea un base di atleta pa ambos e parti recreativo y competitivo. Banda di esaki a duna di conoce di tin necesidad di mas persona cu ta desea di forma parti di e federacion como directiva y/of voluntario pa asina tin un ekipo mas amplio pa desaroya e diferente pilarnan cu a wordo identifica.
Lo sigui traha di cerca cu ASA a traves di e curso di CBT, pa asina identifica e obhetivonan mas clave di nan plan strategico y alabes busca un experto cu lo por asisti den logra e obhetivonan nan aki.
#COA #ARUBA #CBT #TEAMARU