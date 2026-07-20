Mas cu 4 decada dunando honor na su Pais SR. JONATHAN “JOHNNY” HENRIQUEZ A CELBRA 45 AñA SIRBIENDO PAIS ARUBA

Santa Cruz, ARUBA: Na Centro di Husticia na Macuarima, sr. Jonathan “Johnny” Henriquez a ricibi su
envelop y elogio pa su logro di 45 aña di servicio den Cuerpo Policial Aruba (KPA).
Na mesun momento, sr. Henriquez a pega su strea di 45 aña riba su potret cu ta colga riba e famoso Wall of
Fame specialemente dedica na tur personal cu a dedica hopi tempo na nos organisacion policial. Cuerpo Policial
Aruba a para keto un rato pa balora y yama sr. Henriquez danki pa e dedicacion y tempo dedica na KPA. Sr.
Henriquez a keda masha contento y e tabata un honor cu e mes por a pega su strea. Sr. Henriquez ta un persona
masha stima den KPA y door di esnan den comunidad; su trayectoria ta uno largo bunita y masha respeta.
“Esakinan ta e schoudernan cu nos ta para riba dje. No ta tur hende por bisa cu nan a logra 45 aña den servicio.
Nos ta agradecido na sr. Henriquez pa su aporte y dedicacion na nos Cuerpo. Danki tambe na su famia, pasobra
nan ta su pilar fuerte den e bunita carera aki y alabez na nos Señora cu a guie riba e caminda corecto,” tabata
palabranan di Altocomisario Arnhem.