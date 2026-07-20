intercambio di idea INTERCAMBIO DI INSPIRACION Y LIDERAZGO ENTRE ALTOCOMISARIO ARNHEM Y SR. EDDY DE VEER

Santa Cruz, ARUBA: Siña, reflexiona y haña inspiracion ta elementonan importante pa lidera y pa desaroyo di

liderazgo. Den e cuadro ey, e CEO di MetaCorp, sr. Eddie de Veer, recientemente a haci un bishita riba

invitacion di altocomisario Ramon Arnhem na Centro di Husticia na Macuarima.

MetaCorp ta conoci como e organisacion Arubano mas bieu cu un portfolio di compania diverso riba nos Pais.

MetaCorp ta duna un contribucion importante na e desaroyo economico di Aruba pa mas di un siglo caba.

Durante un sesion inspirativo, e dos lidernan a intercambia idea tocante desaroyo di organisacion, cuestionnan di

liderazgo y colaboracion. A acorda pa continua cu e tipo di sesionnan aki riba un base regular.

Cuerpo Policial Aruba ta gradici sr. de Veer pa su bishita balioso y ta spera structuralmente riba mas

colaboracion den futuro.