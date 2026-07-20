 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Atrobe candela den cushina di Burger King na Oranjestad

14:36  July 20, 2026  1 Comment

Dialuna merdia a drenta informe di cu tin un candela na Burger King na Oranjestad, mesora a dirigi 2 unidad hunto cu e oficier na warda na e sitio. Na yegada di e prome unidad a bin compronde cu tabata tin un candela den e cushina pero e trahadornan mes a paga esaki. Asina mes pa tur seguridad bomberonan a sera tur balve y a hasta subi riba dak si por tin algo. Despues di a supervisa tur cos e bomberonan por a bandona e sitio lagando e resto di trabao pa e compania encarga cu a instala tur ekipo.

 

default
default
default

Share:

1 thought on “[VIDEO] Atrobe candela den cushina di Burger King na Oranjestad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *