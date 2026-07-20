Bomberonan cu trabao grandi pagando e candela di huma blanco na Santo Largo

Dialuna atardi a drenta informe di un candela grandisimo cual ta strobando e visibilidad di trafico riba caminda na Savaneta, mesora a dirigi tanto polis como unidadnan di bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a nota mesora cu e huma blanco tabata obstaculisa e bista di automobilistanan y a tuma e prevencionnan necesario. Na yegada dii e bomberonan mesora a inicia un combate duro y directo pa paga e candela aki. Na yegada di e di dos unidad nan tabata avansa y a core bay yena e tanki y bolbe pa sigui combati e candela aki na Santo Largo.