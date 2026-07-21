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Accidente riba e caminda di Ponton a obstaculisa e fluho di trafico

20:52  July 20, 2026  Leave a comment

Dialuna anochi a drenta informe di un accidente na Ponton, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente semi frontal unda afortunadamente ningun hende a resulta herida.

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