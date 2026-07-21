Posted in INCIDENTE Accidente riba e caminda di Ponton a obstaculisa e fluho di trafico 20:52 July 20, 2026 Leave a comment Dialuna anochi a drenta informe di un accidente na Ponton, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente semi frontal unda afortunadamente ningun hende a resulta herida. Related Articles Auto a dal un peaton na Shiribana y a core bay for di e sitio Polis a detene chauffeur burachi cu a core cu velocidad halto y a pasa over di e rotonde di Boegoeroei [VIDEO] Polis a detene sospechoso cu a destrui bentana di auto na Angochi! Homber basta cansa no por a logra yega su cas y a dicidi pa bay drumi na Kruisweg