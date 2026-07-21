 Posted in INCIDENTE

Turista a bira malo banda di un snacktuck na Palm Beach.

22:01  July 20, 2026  Leave a comment

Dialuna anochi a drenta informe di cu un turista a bira malo banda di un snacktruck, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e turista pero e turista a nenga di bay hospital cu ambulans.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *