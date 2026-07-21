Posted in INCIDENTE Turista a bira malo banda di un snacktuck na Palm Beach. 22:01 July 20, 2026 Leave a comment Dialuna anochi a drenta informe di cu un turista a bira malo banda di un snacktruck, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e turista pero e turista a nenga di bay hospital cu ambulans. Related Articles Un otro hoben femenino kier a pone fin na su bida polis y ambulans a bay na e sitio Polis a bay Mahuma pa un yiu cu a maltrata y menasa su mesun tata, na final e tata no kier a denunci’e Machine di corta yerba a manda piedra riba auto subiendo subida di Lago Heights Biento fuerte a los varios gipsums di e edificio di DIMAS den Oranjestad y a benta esakinan abao!