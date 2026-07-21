Reflexion Diamars 21 July 2023.

Awe atrobe nos Dios ta briya su lus riba nos mane nos lanta pa nos haya e forsa cu nos mester awe.
Asina ta laga nos lanta tempran y no desanima pasobra ta un día mas pa hasi loke ta bon den bista di Señor.
Semper cu nos ta hasi loke ta na Señor su agrado, tur bendición lo ta pa nos.
Gradici Señor tur dia pa e bunita día cu E ta permiti nos pa disfruta.
Nos sa cu ta tempo di calor, di stof di Sahara, di biento fuerte, di temblor, nos lo mester wak pa nos ta bon prepara pa esakinan.
No sinta warda pa bo hanja bo na ultimo momento cu man jen.
Y cu e calamidad no ta permiti bo drecha e fayo.
Limpia cura di tur cos cu por bula bai, sera leknan den dak, claba partinan cu por ta los, wak pa e cantidad di awa di jobida tin caminda pa bai pa e no keda stanka.
Prepara bo batería nan, productonan di prome auxilio, panja seco.
Nos grandinan tabata traha dam warda awa.
Pero tin hende awendia kier warda awa jobe pisa pa nan traha dam.