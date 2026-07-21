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Waya a cay riba caminda stroba trafico na Palm Beach

08:19  July 21, 2026  Leave a comment

Dialuna atardi a drenta informe di cu un kabel a cay riba caminda y ta un chaos na Palm Beach, mesora a dirigi un patruya na e sitio pa asina regla e trafico mientras a avisa e compania concerni pa bin resolve e problema.

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