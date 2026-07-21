Posted in INCIDENTE Waya a cay riba caminda stroba trafico na Palm Beach 08:19 July 21, 2026 Leave a comment Dialuna atardi a drenta informe di cu un kabel a cay riba caminda y ta un chaos na Palm Beach, mesora a dirigi un patruya na e sitio pa asina regla e trafico mientras a avisa e compania concerni pa bin resolve e problema. Related Articles [VIDEO] Polis a bay yuda un persona cu ta usa kruk cu a cay y no por a lanta ‘𝐄 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐬’ Candela di mondi pega cu deposito di supermarket na Dakota [VIDEO] Polis y ambulans a bay E.J. “Watty” Vos blvd. pa un accidente unda un mucha lo a resulta herida