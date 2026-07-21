Posted in INCIDENTE Wiel di U.T.V. a kibra durante a perde control coriendo den tour, afortunadamente ningun hende a resulta herida. 10:57 July 21, 2026 Leave a comment Dialuna durante di un tour banda di Boca Wariruri e chauffeur a spanta ora e U.T.V. a perde control dal den piedra y wiel a kibra, afortunadamente el a sa di maniobra pa e no bolter ni resulta herida. Related Articles Violencia relacional mester wordo para y castiga Pasahero di edad den un Kia Rio a resulta herida ora un Mazda s.u.v. a bay subi caminda grandi na Cura Cabay OM Aruba a introduci areglo di keho pa ciudadano Persona confundi a destrui bentana di Parlamento