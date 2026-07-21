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Wiel di U.T.V. a kibra durante a perde control coriendo den tour, afortunadamente ningun hende a resulta herida.

10:57  July 21, 2026  Leave a comment

Dialuna durante di un tour banda di Boca Wariruri e chauffeur a spanta ora e U.T.V. a perde control dal den piedra y wiel a kibra, afortunadamente el a sa di maniobra pa e no bolter ni resulta herida.

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