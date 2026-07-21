Federacion di Volleyball ta reuni cu COA den cuadro di Plan Strategico  

E siguiente federacion cu a reuni cu Comite Olimpico Arubano (COA) pa cu nan plan strategico ta “Aruba Volleyball Association” (AVA). E reunion aki ta tuma luga den cuadro di “Capacity Building Training” (CBT) parti tres, unda ta traha cu cada federacion na nivel individual pa yuda wak e parti di planificacion strategico y con COA por yuda nan pa logra nan metanan.
Pa cu e deporte di Volleyball, ta mira cu recien e federacion a eligi un directiva nobo y a traha riba un plan strategico pa desaroya e deporte den diferente area di interes, manera e aspecto tecnico, di maneho y di busca mas voluntario pa asina por logra haci mas como federacion. AVA ta duna di conoce di tin un base amplio di atleta cu ta conta cu mas di 600 atleta den e diferente clubnan miembro, y ta desea di por organisa mas evento manera competencia, pero tambe curso pa entrenador y referee pa asina por yega na un comunidad mas grandi pa por ehecuta e proyectonan planea. Banda di esaki ta den proceso di renoba e statutonan pa asina nan ta cumpli cu tur ley y regulacion como un asociacion.
COA ta felicita AVA cu nan directiva nobo y pa kier traha riba un plan strategico cu bista pa mehora e deporte di Volleyball na Aruba.
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