Aruba su federacion di ciclismo ta conoce un directiva nobo

Recien Comite Olimpico Arubano (COA) reuni cu “Aruba Wieler Bond” (AWB) pa asina cera conoci cu miembronan di e directiva nobo. E directiva nobo di AWB ta consisti di Presidente Joey Koevermans cu hunto cu otro miembronan a bin comparti nan ideanan pa cu e federacion di ciclismo.
E directiva di AWB ta reconoce e necesidad di traha riba un plan di desaroyo pa tur e modalidadnan cu ta resorta bou di e federacion, pa asina por duna atencion na cada un a base di nan necesidad. Den e caso aki ta trahando pa sinta cu tur club miembro pa haya tende kico e deseonan ta y pa hunto traha riba un plan pa por logra esakinan. Banda di esaki e federacion ta den proceso di actualisa nan statutonan pa asina por cumpli cu ley local y e rekisitonan pa cu e federacion internacional di “Union Cycliste Internationale” (UCI).
E federacion tin planea pa organisa diferente evento durante e aña calendario aki y lo comparti esaki cu tur club miembro y a traves di prensa y rednan social pa asina invita tur esnan interesa den e deporte di ciclismo. COA ta contento pa mira un directiva di AWB cu ideanan interesante y cu gana di kier logra trece ciclismo mas cerca di nos comunidad.
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