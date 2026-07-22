Reflexion Diaranson 22 July 2026.

Un bunita dia riba mita siman caba ora pa nos lanta y gradici nos bon Dios.
Nunca nos lo cansa di gradici Señor, pasobra E ta bon, E ta guia y vigila nos, e ta e unico den e munda aki cu por bai cubo na unda cu bo por ta.
Awe nos kier papia di tempo, cu ta algo invisibel, pero hopi valioso den nos bida.
Nos mester purba hasi nos dia mas maravilloso cu por, sin pura, cu hopi alegria y jen di bendicion den union cu nos famia.
Hesus tabata gusta mucha, y tabata pidi pe muchanan bin serka Dje.
Un profeta ta pidi Hesus coi su garoti y guia como wardador su pueblo den bon caminda.
Un wardador tabata usa su garoti pa guia su carne nan.
Awendia nos ta cuminsa un aña nobo, y ata nos ta den mita aña caba, nos ta habri un siman y ata nos den midweek caba.
Tempo no ta warda bo, y bo no por spaar tempo manera placa.
Pesey nos grandinan ta bisa no laga pa mayan loque bo por hasi awe.
Tempo ta oro, tempo tin balor.
Dos cos tempo y salud. Invertí den bo salud, y bo lo hanja mas tempo na bo disposición.