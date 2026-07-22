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[VIDEO] Accidente di cadena entre 3 vehiculo y 2 persona herida riba L.G. Smith Blvd

07:59  July 22, 2026  Leave a comment

Diaranson mainta a drenta informe di un accidente cu hendenan herida na L.G. Smith blvd. pabao di e crusada cu A. Lacle blvd., mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente di cadena entre 3 auto unda un Hyundai Accent biniendo di pabao no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di e Nissan Cube cual consecutivamente a bay dal tras di un pick-up. Debi na e impacto 2 persona a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan y a transporta nan pa hospital.

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