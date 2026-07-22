Team Aruba a Briya na Campeonato Mundial di WTSDA 2026 na Chicago Schaumburg, Illinois (suburbio di Chicago) | 17–18 di juli 2026

Cu hopi orguyo, e Aruba Tang Soo Do Federation ta felicita tur su 20 atleta nan pa nan prestacion cu a sobresali durante e 2026 World Tang Soo Do Association (WTSDA) World Championship, teni na Schaumburg Convention Center, Illinois.
Team Aruba acompaña pa Master Melissa Noguera (SBN), cu lo fungi como coach principal, y miembronan di Aruba Tang Soo Do Federation, Charlene Croeze-Theysen y Gabriëlla y Roderick Kock-Helder, kende a brinda apoyo organizacional y logistico durante e campeonato.
Danki na nos coachnan BSBN. Rodney cu a guía e proceso di sparing y BSNN. Aymon Kelly pa su dedicacion cu training, nos a representa Aruba cu honor y orgullo, riba e escenario mundial, nos atleta nan a mustra disciplina, perseverancia, respet y e spirito di Tang Soo Do, competiendo contra e miho atleta nan di diferente paisnan y logra un resultado extraordinario.
Resultado:
🏅 Oro: 10🥈 Silver: 6
🥉 Bronze: 13
🥇 Medayanan di Oro
•Joviënne Croes – Hyungs
•Aylih Hazel – Hyungs y Sparring
•Aidan Aniceta – Sparring
•Brayner van de L’Isle – Sparring
•Kylee Thomas – Weapon Hyung
•Juninho da Silva – Hyungs y Weapon Hyungs
•Ava Figaroa – Weapon Hyung
•Matisse Maas – Hyungs
🥈 Medayanan di Plata
•Giandrick Schwengle – Sparring
•Juninho da Silva – Sparring
•Ava Figaroa – Hyungs y Sparring
•Kiahna Croeze – Hyungs
•Lucien Maas – Sparring
🥉 Medayanan di Brons
•Joviënne Croes – Sparring
•Raydienne Paskel – Hyungs
•Aidan Aniceta – Weapon Hyungs
•Brayner van de L’Isle – Hyungs
•Aline van Oosten – Sparring
•Kylee Thomas – Hyungs
•Sophia Sabas – Hyungs y Sparring
•Shantwan Kock – Weapon Hyungs y Sparring
•Antwan Kock – Hyungs
•Jesar Ramos – Weapon Hyungs
•Matisse Maas – Sparring
Aruba ta Orguyoso
E resultado extraordinario aki ta mustra cu trabou duro, dedicacion y perseverancia semper ta duna fruto. Cada atleta a representa Aruba cu honor, humildat y determinacion, demostrando cu nos isla chikito por competi na e nivel mas haltuden e mundo.
Un palabra especial di gradicemento ta bai pa tur entrenador, instructor, mayor, voluntario y famia cu a sostene e atleta nan durante nan preparacion y competencia. Sin nan compromiso, e exito aki lo no tabata posible.
Felicitacion na tur atleta di Team Aruba! Boso a haci Aruba biragrandi riba e escenario mundial. Nos ta spera cu e logro aki lo inspira hopi hoben pa sigui practica Tang Soo Do y sigui luchapa excelencia.
Aruba Tang Soo Do Federation
One Tribe. One Family. One Aruba