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Team Aruba a Briya na Campeonato Mundial di WTSDA 2026 na Chicago Schaumburg, Illinois (suburbio di Chicago) | 17–18 di juli 2026

09:19  July 22, 2026  Leave a comment

Cu hopi orguyo, e Aruba Tang Soo Do Federation ta felicita tur su 20 atleta nan pa nan prestacion cu a sobresali durante e 2026 World Tang Soo Do Association (WTSDA) World Championship, teni na Schaumburg Convention Center, Illinois.

Team Aruba acompaña pa Master Melissa Noguera (SBN), cu lo fungi como coach principal, y miembronan di Aruba Tang Soo Do Federation, Charlene Croeze-Theysen y Gabriëlla y Roderick Kock-Helder, kende a brinda apoyo organizacional y logistico durante e campeonato.

Danki na nos coachnan BSBN. Rodney cu a guía e proceso di sparing y BSNN. Aymon Kelly pa su dedicacion cu training, nos a representa Aruba cu honor y orgullo, riba e escenario mundial, nos atleta nan a mustra disciplina, perseverancia, respet y e spirito di Tang Soo Do, competiendo contra e miho atleta nan di diferente paisnan y logra un resultado extraordinario.

Resultado:
🏅 Oro: 10🥈 Silver: 6

🥉 Bronze: 13

🥇 Medayanan di Oro

​•​Joviënne Croes – Hyungs

​•​Aylih Hazel – Hyungs y Sparring

​•​Aidan Aniceta – Sparring

​•​Brayner van de L’Isle – Sparring

​•​Kylee Thomas – Weapon Hyung

​•​Juninho da Silva – Hyungs y Weapon Hyungs

​•​Ava Figaroa – Weapon Hyung

​•​Matisse Maas – Hyungs

🥈 Medayanan di Plata

​•​Giandrick Schwengle – Sparring

​•​Juninho da Silva – Sparring

​•​Ava Figaroa – Hyungs y Sparring

​•​Kiahna Croeze – Hyungs

​•​Lucien Maas – Sparring

🥉 Medayanan di Brons

​•​Joviënne Croes – Sparring

​•​Raydienne Paskel – Hyungs

​•​Aidan Aniceta – Weapon Hyungs

​•​Brayner van de L’Isle – Hyungs

​•​Aline van Oosten – Sparring

​•​Kylee Thomas – Hyungs

​•​Sophia Sabas – Hyungs y Sparring

​•​Shantwan Kock – Weapon Hyungs y Sparring

​•​Antwan Kock – Hyungs

​•​Jesar Ramos – Weapon Hyungs

​•​Matisse Maas – Sparring

Aruba ta Orguyoso

E resultado extraordinario aki ta mustra cu trabou duro, dedicacion y perseverancia semper ta duna fruto. Cada atleta a representa Aruba cu honor, humildat y determinacion, demostrando cu nos isla chikito por competi na e nivel mas haltuden e mundo.

Un palabra especial di gradicemento ta bai pa tur entrenador, instructor, mayor, voluntario y famia cu a sostene e atleta nan durante nan preparacion y competencia. Sin nan compromiso, e exito aki lo no tabata posible.

Felicitacion na tur atleta di Team Aruba! Boso a haci Aruba biragrandi riba e escenario mundial. Nos ta spera cu e logro aki lo inspira hopi hoben pa sigui practica Tang Soo Do y sigui luchapa excelencia.

Aruba Tang Soo Do Federation

One Tribe. One Family. One Aruba

 

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