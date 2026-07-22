BALORANDO NOS AGENTENAN: CUERPO POLICIAL ARUBA TA RECONOCE EMPLEADO DI LUNA DI APRIL MEI Y JUNI 2026

Santa Cruz, ARUBA: Recientemente na Centro di Husticia na Macuarima a tuma lugar un ceremonicia
ameno pero importante. Altocomisario Arnhem a anuncia “Empleado di luna” pa e lunanan di april, mei, juni di
2026.
Altocomisario Ramon Arnhem ta haya di sumo importancia pa reconoce e tres agentenan policial cu a bay e
extra mile den nan trabao. Haciendo esaki cu dedicacion y sacrificio pa locual Mando Policial ta mira.
Arnhem a cuminsa pa felicita empleado di luna di April cu ta Joseluis Maduro cu ta traha como polis uniforma
na San Nicolas. E agente policial a demonstra su maximo dedicacion y esfuerso brinda den cualker tipo di
situacion.
Despues a sigui pa empleado di luna di Mei cu ta agente policial Dwayne Chirino di Unidad Motorisa, cu
semper ta atento ta cla pa brinda yudansa y ta activo den tur momento.
Por ultimo agente policial Michael Tromp di Unidad Canino (K-9) a bira empleado di luna di Juni. Un agente cu
semper tey pa brinda e sosten pa tur coleganan policial pero alabez semper cu un bon actitud y profesionalismo
y ta brinda e mihor na nos comunidad.
E proceso pa e selecciona empleado di luna no tabata uno facil mirando cu tur colega den KPA ta haci nan
maximo esfuerso den nan trabao. Pero na final a selecciona e tres coleganan cu a sa di bay e extra mile y a
wordo reconoci pa cu esaki.
Den presencia di Mando Policial ( KMT), como tambe hefe di districto y hefenan di e departamentonan a duna e
tres agentenan akinan debido reconocimento bon mereci.
Altocomisario Arnhem a duna cada un nan plakaat como tambe un regalo chikito pa por bay disfruta cu nan
famia. “Esaki ta loke ta parti di mi vision y semper mi a enfatisa cu mi coleganan ta na prome lugar. Nos mester
balora e esfuerso cu nan ta haci extra pa loke ta e trabao di polis cu no ta tur biaha ta esun di mas facil.
Coleganan danki pa boso impeo pero tambe danki na cada un di boso famia pa e sosten y apoyo cu tambe ta e
motor grandi tras di boso empuhe.” Arnhem a expresa