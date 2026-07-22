Seroe Colorado Community Church traspasa oficialmente pa Stichting Monumentenfonds Aruba

Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA) pa hopi aña ta den contacto cu Land Aruba pa e posibilidad pa traspasa Seroe Colorado Community Church pa e fundacion. Durante e celebracion di 30 aña di existencia di SMFA na juni, na e plenchi band’i Seroe Colorado Community Church, Minister di Cultura, Minister di Infrastructura y directiva di SMFA a firma un acuerdo preliminario pa e traspaso di e misa na Sero Colorado. Awor t’asina leu cu e proceso di traspaso a keda cla y SMFA ta oficialmente propietario di e monumento.
Pa basta tempo por a sigui den medionan local cu e monumento ta den hopi mal estado. SMFA mes a yega di contribui na algun mantencion chikito pa evita cu e edificio deteriora mas.
Mescos cu ta e caso den cada proyecto nobo cu Monumentenfonds ta inicia, e prome paso ta pa busca fondonan pa por restaura e edificio.
Archiosa Architects N.V. cu ta celebra nan 35 aña di existencia, a acerca SMFA cu nan ta dispuesto y capaz pa asisti den e fase di diseño pa e proyecto di restauracion di e Community Church y ta haci esaki como un gesto di gratitud na communidad di Aruba.
E compania tin amplio experticio riba proyectonan di monumento y a diseña entro otro e edificio di Uncle Louis Store na 2019 pa restauracion.
SMFA ta hopi agradecido pa e gesto aki cual ta yuda cu e gastonan di restauracion.
Pa e siguiente fasenan di e proyecto SMFA ta inicia e proceso pa por yega na fondonan y kier haci un yamado na comunidad di Aruba pa contribui na e restauracion di Seroe Colorado Community Church pa trece esaki bek den su gloria di antes y evita cu e ta sigui deteriora cu e riesgo di bay perdi.
Como fundacion nos kier restaura esaki pa trece bida bek na e monumento pa tanto residente como bishitantenan di Aruba.
E Community Church no ta solamente importante pa Aruba, pero tambe pa e gran cantidad di personanan cu siglo pasa a yega di traha pa e Refineria di Lago, nan famia, yiu y nietonan. Den e misa aki hopi di nan tabata asisti na servicionan, a casa of a wordo batisa. Awendia ainda e ta den uzo.
SMFA ta trahando riba e proyecto di restauracion den cooperacion cu Fundacion Seroe Colorado Community Church y tur otro stakeholdernan.
E proyecto lo tin cuater fase:
- Duna ‘first aid’ na e monumento: drecha e dak cu awor ta lek y atende problemanan structural
- Renoba e ex ‘Sunday School’ y e edificio band’i e Community Church pa realisa entre otro facilidadnan manera salanan di reunion, un cushina profesional y bañonan. Di e manera aki por huur e edificionan aki pa actividadnan manera recepcion, casamento, y tayer. E entradanan ku genera lo wordu uza pa mantencion den futuro.
- Renoba y upgrade e areanan pafo manera e plaza cu e bista espectacular pa Baby Beach y e ‘rock garden’.
- Restauracion di e Community Church mes. Mientras ta restora, e congregacion por keda haci uzo temporalmente di e edificio di Sunday School renoba.
Nos ta spera pa por inicia cu e prome fase pa fin di e aña aki. Y pa por logra esaki nos ta haci un yamado na comunidad pa sostene e proyecto aki y yuda nos salbaguardia Seroe Colorado Community Church.
Bo contribucion por ta deductibel di belasting. Esaki ta e caso na Aruba y na Hulanda, unda Stichting Monumentenfonds Aruba tin un status di ‘cultural ANBI’.
Pa contribui ta facil, djis click e link https://gofund.me/1db0f5749 haci un donacion y/of comparti e peticion aki cu tur bo contactonan y via medionan social.
Un danki di curason pa bo contribucion na preserva nos pasado pa futuro!