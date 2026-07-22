Respaldo ta introduci maneho nobo pa reduci “no show” y mehora acceso na cuido di salud mental

Oranjestad – Fundacion Salud Mental Aruba RESPALDO tin como meta pa brinda cuido di salud mental specialisa di calidad halto y accesibel na e pueblo di Aruba.

Respaldo ta informa cu entrante 1 di augustus 2026, lo introduci un maneho nobo cu ta regarda clientenan cu no ta presenta na nan cita of cu ta cancela nan cita repetidamente (no show/cancellation). E maneho aki tin como meta pa uza e capacidad disponibel di nos profesionalnan di manera mas eficiente y asina mehora e acceso na cuido pa tur hende cu tin mester dje.

E demanda pa cuido di salud mental ta sigui crece, mientras cu e cantidad di profesionalnan disponibel ta limita. Esaki ta pone hopi presion riba e sistema di cuido y ta primordial pa uza tur cita disponibel di e manera mas efectivo posibel.

Un parti importante pa un tratamento efectivo ta cu e cliente mester presenta na su cita regularmente. Ora un persona cancela su cita of keda sin presenta, esaki tin consecuencia na prome luga pa e recuperacion di e cliente, pero tambe pa otronan cu tin mester di tratamento y ta wardando riba un cita.

Cada cita perdi cerca un psikiatra of un psicologo ta retrasa e tratamento y ta pone cu e trayecto di tratamento ta dura mas largo cu ta necesario. Terapia ta mas efectivo si tin un structura. Citanan perdi durante un tratamento por stroba e progreso di e tratamento. For di cifranan disponibel a tuma nota cu pa luna un averahe di 30 dia di trabou ta bai perdi na clientenan cu no ta presenta na nan cita.

Kiko e maneho nobo ta encera?

Si un cliente keda dos biaha tras di otro sin presenta na su cita sin avisa (no show) e dunador di cuido por cera e caso y manda avisa su dokter di cas. Si ta desea di cuminsa un tratamento di nobo lo mester pidi e dokter di cas un verwijsbrief nobo y warda turno riba e lista di espera. Si un cliente cancela su cita dos biaha tras di otro e dunador di cuido lo tuma contacto cu ne pa comunica cu si bolbe cancela lo por cera e caso y comunica esaki na e dokter di cas.

Respaldo kier enfatisa cu e maneho aki no tin como meta di castiga clientenan, sino di contribui na un sistema di cuido mas eficiente y accesibel. Cu esaki nos kier logra:

Reduci e cantidad di personanan riba e lista di espera.

Baha e tempo di espera prome cu un cliente por haya un cita.

Haci uzo mas eficiente di e capacidad profesional disponibel.

Mehora e fluho di e servicionan.

Fortalece e continuidad di tratamentonan existente.

Respaldo ta spera di por conta riba e sosten y comprension di tur hende pa asina hunto nos logra un Aruba mentalmente mas sano.