DNM ta uni forsa na yamada pa participa na e ‘DIA NACIONAL PA CUIDA ARUBA’

ORANJESTAD – Den cuadro di e proximo accion di limpiesa pa e Dia Nacional pa Cuida Aruba cu ta tuma luga riba 25 di juli, Gobierno di Aruba, instancianan hudicial y e departamentonan ambiental a reuni pa coordina un strategia integral. E meta central ta pa combina e esfuerso di limpiesa comunitario y pa despues sigui cu control y aplicacion di ley pa percura cu e luganan publico ta keda limpi pa un perdiodo largo. Directie Natuur en Milieu (DNM) ta uni na e yamada pa haci Aruba limpi como tambe pa manten’e limpi.

Accion Nacional: 100 Ton di Sushi y mas cu 20 Punto di Coleccion

Dia 25 di juli Aruba completo ta invita pa uni den e accion di limpiesa aki. E meta proponi pa e iniciativa gubernamental aki ta pa colecta un total di 100 ton di sushi den un solo dia. Comunidad, scolnan, empresanan y clubnan deportivo ta wordo stimula pa cuminsa den nan propio bario of bisindario. Pa facilita e logistica, lo tin mas cu 20 punto di coleccion den tur districto.

Durante e reunion di coordinacion cu Prome Minister Mike Eman, e Director di DNM, Gisbert Boekhoudt, a enfatisa cu limpiesa solamente ta e prome paso.

“Haci limpi ta un cos, pero percura pa e keda limpi durante un periodo duradero ta keda un reto pa handhaving. Mantene limpi ta e combinacion cu nos ta buscando,” – Gisbert Boekhoudt.

E articulonan di Algemene Politieverordening (APV) ta stipula bon cla kico ta e reglanan y castigonan pa tiramento ilegal di sushi, como tambe e regulacionnan pa companianan cu ta procesa desperdicio.

Sosten di Polis y boet pa violacion di ley

Pa fortalece e supervision, e siguiente instancianan lo traha hunto pa e parti di mantenemento (handhaving):

Afdeling Inspectie di DNM y Bureau City Inspector (BCI) lo keda encarga cu e parti regulatorio y di analisis. DNM tambe tin dos BOA ‘opgeleide ambtenaar’ pa yuda parti proces-verbaal (p-v).

y lo keda encarga cu e parti regulatorio y di analisis. DNM tambe tin dos BOA ‘opgeleide ambtenaar’ pa yuda parti proces-verbaal (p-v). Korps Politie Aruba (KPA) lo brinda sosten operativo, ofreciendo nan experticio den trahamento di p-v y reportahe hudicial.

lo brinda sosten operativo, ofreciendo nan experticio den trahamento di p-v y reportahe hudicial. Ministerio Publico (OM) ta encarga cu e siguimento pa ehecuta e proces-verbaalnan bon funda pa asina aplica e multanan legalmente stipula.

E cooperacion aki entre instancianan hudicial ta pa percura cu esnan cu ta sigui tira sushi ilegalmente despues di e campaña Dia Nacional pa Cuida Aruba, enfrenta consecuencia directo. DNM ta gradici e cooperacion pa asina keda vigilante pa mantene nos isla limpi y saludabel pa hende y naturalesa.