Den caso serio di maltrato: Detencion suspendi debi na incompatibilidad [🇦🇼🇳🇱]

Hues-comisario a suspende awetardi e detencion di e homber L.S.H., sospechoso di a maltrata un persona di 79 aña di edad na un cas di cuido den anochi di 16 pa 17 di juli ultimo.

Ta trata di un caso serio, den cual un adulto mayor a sufri lesionnan grave.

Hues-comisario a duna ordo pa suspension di detencion di e sospechoso H. despues cu a keda constata cu e homber aki no ta apto pa sigui deteni, o sea, ta incompatible cu detencion.

El a wordo manda cas cu condicionnan.

Un sospechoso ta wordo considera incompatibel cu detencion ora su estado fisico of mental no ta permiti pa e keda deteni na un manera sigur y responsabel.

Den e caso aki, e sospechoso H. ta depende di cuido 24/7, cu ta algo cu no por wordo suministra ni na Warda di Polis, ni tampoco na Huis van Bewaring.

Ademas na Aruba no ta existi otro facilidadnan adecua pa detene un sospechoso den e condicion medico cu e persona aki ta den.

Den situacionnan asina, hues-comisario por dicidi pa suspende detencion y impone condicionnan.

Hues-comisario a impone cierto condicionnan riba e sospechoso en cuestion.

E mester keda disponibel pa Husticia, mientras Ministerio Publico ta investiga e posibilidadnan pa bolbe detene.

Pa yega na un solucion ta bay tuma tempo, pasobra Aruba ta depende di Hulanda pa gana H. den un facilidad di detencion apropia, y un translado asina no por wordo regla den corto plazo.

N’e mes momento, manera indica anteriormente, Warda di Polis no ta un lugar adecua pa detene e persona aki.

Pesey Ministerio Publico, cu hopi disgusto, a laga e sospechoso L.S.H. bay pa awor, pero lo sigui traha pa haya un lugar di detencion pe, di modo cu e por wordo deteni di nobo.

In ernstige mishandelingszaak: Bewaring geschorst wegens detentieongeschiktheid

De rechter‑commissaris heeft vanmiddag de bewaring geschorst van de man L.S.H., die wordt verdacht van het mishandelen van een 79-jarige bewoner van een verzorgingstehuis in de nacht van 16 op 17 juli jongstleden. Het betreft een ernstige zaak, waarbij een oudere letsel heeft opgelopen. De schorsing is opgelegd nadat was vastgesteld dat de verdachte detentieongeschikt is. Hij is onder voorwaarden naar huis gestuurd.

Een verdachte geldt als detentieongeschikt wanneer zijn lichamelijke of geestelijke toestand het niet toelaat verantwoord in detentie te verblijven. In dit geval heeft verdachte H. 24-uurs zorg nodig, wat binnen een politiewacht of het huis van bewaring niet kan worden geleverd. Daarnaast bestaan er in Aruba geen andere faciliteiten om een verdachte in deze lichamelijke toestand veilig vast te houden. In dergelijke situaties kan de rechter‑commissaris besluiten de voorlopige hechtenis te schorsen en voorwaarden op te leggen.

Aan de verdachte H. zijn voorwaarden opgelegd. Hij moet zich beschikbaar houden terwijl het Openbaar Ministerie onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om hem opnieuw in detentie te nemen. Het treffen van een passende oplossing kost tijd, omdat Aruba hiervoor afhankelijk is van Nederland en een overplaatsing naar een geschikte detentiefaciliteit niet op korte termijn kan worden geregeld. Tegelijkertijd is zoals hierboven aangegeven, de politiewacht geen geschikte detentieruimte voor iemand in deze toestand.

Het Openbaar Ministerie laat de verdachte daarom met tegenzin gaan, maar werkt aan het vinden van een passende detentieplek, zodat hij opnieuw kan worden vastgehouden.