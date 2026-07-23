[VIDEO] Tiramento riba parkeerplaats di Stadion Nady Croes y Crismo Angela

Diaranson anochi a drenta informe di un caso di tiramento cu un victima na Stadion Nady Croes y Crismo Angela na Santa Cruz, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde for di un testigo cu dos homber cu problema cu otro lo a topa otro asina atende e problema na bon pero algo no a bay bon y a usa un arma di candela unda un hoben di 16 anja lo a keda herida pa un tiro. Polis a nota cu e mucha no ta reacciona y a pidi e ambulans cu mas urgencia. Na yegada di e ambulansnan nan a atende e mucha y a transporte cu urgencia bao escolta policial cu a habri caminda pa nan por yega lo mas pronto posibel na hospital. Segun un persona na e sitio lo conose ken e a bay topa ey tras y kiko nan kier mirando tabata contact cu otro asina topa na veld, pero a topa un otro persona unda tin problema existente y cos a caba na malo, segun su declaracion na yegada di e prome unidad ainda e hoben a ilustra polis e auto cora unda posiblemente e hoben nan ta huy bai. Polis a sera e area pa asina haci nan investigacion pa asina determina kiko exactamente a sosode y ta spera hoben 16 anja salba mirando e a ser hiba basta critico for di e sitio.