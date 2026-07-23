Cuerpo Policial Ta Informa CASO TIRAMENTO NA STADION DI NADI CROES/CRISMO ANGELA

Diaranson pa mas o menos 9:55 di anochi central di polis ta wordo informa di un caso di tiramento na e parkeerplaats di stadion di Nadi Croes Crismo Angela na Santa Cruz
Central di Polis ta despacha patruya como tambe ambulance na e sitio di e sucedido.
Na yeganda di polis ta bin topa cu e mucha homber riba e parkeerplaats cu un tiro na su curpa y no ta reaccionando. Ambulance ta presente y ta duna asistencia medico na e victima y ta transporte cu maximo urgencia pa hospital. Unidadnan di polis a cera diferente parti di caminda pa asina ambulance por a yega mas lihe cu ta posibel na hospital.
E prome informa ta cu lo ta trata di un mucha homber hoben. E victima lo tabata riba un brommer hunto cu un otro persona. Na unda cu un auto cu 3 homber aden lo a tira riba nan y e victima un hoben a wordo alcansa pa e tiro.
Departamento di recherche y departamento di BFTO a presenta na e sitio pa asina haci nan investigacion.
Departamento di slachtofferhulp tambe a wordo notifica.
Cuerpo Policial Aruba ta pidi personanan cu sa algo of a wak algo pa yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.
E caso ta den pleno investigacion.
Manera tin update riba e caso lo informa.