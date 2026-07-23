Un felis dia mainta tempran manera nos lanta pa nos mira otro bunita panorama y nos lo bira gosa di nos bunita dia mane nos ta desea.
Pesey cu hopi plaser y orgullo nos kier gradici nos bon Dios pa e milager aki.
Den bida nos lo conoce tur sorto di persona y ta nos mes mester por distinguí Ken ta Ken.
Aki nos kier bisa tambe cu bo no por depende di ken cu ta pa abo progresa.
E envidiosonan ta prome cu ta pone obstáculo pa stroba bo progreso.
Aki ta algo cu ta duna bo sabiduria pa wak bon Ken ta realmente cu bo.
Nos mester comprende cu sin bo Dios bo no ta nada.
Señor ta un sosten hopi grandi den nos bida.
Y nos no mester lubida cu nos tin compromiso serio cu Señor tambe.
Sigui su reglanan, hasi bon, yuda bo prohimo, cu ta den nesecidad.
Awendia sigur cu un mundo tur bruha, ta mas dificil pa keda den bon caminda.
Ta pesey mester wanta duro y evita hende cu maldad, hende amarga, hende cu ta perdi completo y ta maldad So nan kier mira.
Hasido di malo pa hende tin na cantidad.
No hala foi di bo bon Dios !!
Reflexion Diahuebs 23 July 2026.
Un felis dia mainta tempran manera nos lanta pa nos mira otro bunita panorama y nos lo bira gosa di nos bunita dia mane nos ta desea.