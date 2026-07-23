Auto a drenta showroom di All To Car y chauffeur a resulta herida

Diahuebs mainta a drenta informe di cu un auto lo a drenta e showroom di All To Car riba L.G. Smith blvd. y tin un hende herida, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na caminda a cancela e ambulans ya cu e persona herida mes lo a ser hiba pa hospital. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e auto a pasa door di e glas di e showroom.

