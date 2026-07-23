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Celia Kusmus a gradua como Bachelor di FAS – SISSTEM

10:39  July 23, 2026  Leave a comment

Diamars, 7 di Juli 2026, Celia Kusmus a defende su tesisexitosamente y obtene e titulo di ‘Bachelor of Science’ for di e programa SISSTEM in Sustainable Engineering, specialisa den Environmental Sciences.

Celia a defende su tesis titula:

The Feasibility of AC Water Harvesting for the Aruban Household.

An innovative solution for water resilience right here at home.

E commision di graduacion tawata consisti di:

Dr. Diego Acevedo
Dr. Nigel John  
Dr. Kailas Malwade

Universidad di Aruba kier a felicita Celia Kusmus cu su logro y alabes un futuro excelente.

SISSTEM is very proud of Celia and confident she will continue making a difference in Aruba’s sustainability efforts. Pabien, Celia!

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