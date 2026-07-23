Update 3 : RECHERCHE SANTA CRUZ A DETENE 3 SOSPECHOSO RELACIONA CU E TIRAMENTO FATAL

Tres sospechoso deteni den caso di tiramemto di diarason anochi cu a costa bida di Rayson E. Kelly.
Team di recherche di Santa Cruz a traha incansablemente y a pone man riba tres sospechoso relaciona cu e caso di tiramento na Stadion Nadi Croes/ Crismo Angela.
Ta trata di e dos hende homber cu ta ; W.R.D.T, naci na Aruba di 23 aña y A.K.M. naci na Aruba di 32 aña y muher J.M.L.G. naci na Aruba di 31 aña.
No ta descarta cu lo tin mas detencion pa cu e caso aki.
Cuerpo Policial Aruba ta keda haci un apelacion cu esun sa algo of a wak algo yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.