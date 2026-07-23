Procedura en conexion cu aplicacion di vrijstelling pa verhuisboedel

ORANJESTAD- Departamento di Aduana ta ricibi un gran cantidad di pregunta en conexion cu aplicacion di vrijstelling pa verhuisboedel, particularmente den situacion cu un aplicante ainda no a completa su inscripcion na Oficina di Registro Civil di Aruba (Censo).

Aduana ta clarifica cu e hecho cu un persona ainda no ta inscribi na Censo no ta un motibo pa nenga vrijstelling di verhuisboedel. Pa preveni cu un persona por wordo perhudica den e periodo di inscripcion, Aduana ta aplica un procedura temporal, permitiendo cu e proceso di importacion por sigui.

E procedura ta diferente segun e situacion di e persona:

Personanan cu paspoort Hulandes cu ta bin traha na Aruba

Aduana ta duna un importacion temporal sin borgstelling durante e proceso di inscripcion na Censo

durante e proceso di inscripcion na Censo Na momento cu e inscripcion ta finalisa, e persona mester presenta prueba di inscripcion na Aduana

Despues, Aduana lo cambia e importacion temporal pa un importacion definitivo cu vrijstelling pa verhuisboedel si ta cumpli cu tur otro condicion legal.

Arubiano cu ta bin biba na Aruba bek despues di a biba den exterior

Aduana ta duna un importacion temporal sin borgstelling mientras cu ta finalisando e proceso di inscripcion na Censo

mientras cu ta finalisando e proceso di inscripcion na Censo Despues di formalisa e inscripcion, e persona mester presenta prueba di inscripcion na Aduana

Aduana lo cambia e importacion temporal pa un importacion definitivo cu vrijstelling pa verhuisboedel si ta cumpli cu tur otro condicion aplicabel.

Stranhero cu ta bin traha na Aruba cu un permiso valido

Aduana ta duna un importacion temporal cu borgstelling durante e periodo di inscripcion na Censo

durante e periodo di inscripcion na Censo Despues di formalisa e inscripcion, e persona mester presenta e prueba di inscripcion na Aduana

Aduana lo cambia e importacion temporal pa un importacion definitivo cu vrijstelling pa verhuisboedel si ta cumpli cu tur otro condicion aplicabel.

E persona lo ricibi bek e suma cu e a pone como borgstelling.

Aduana ta remarka cu tur customs brokers conoce e procedura aki y por informa como tambe guia nan clientenan di forma corecto pa evita confusion y gastonan innecesario, manera demurrage (gastonan en conexion cu tardansa di container), durante e proceso di importacion.

Pa cualkier pregunta encuanto importacion di un verhuisboedel por tuma contacto cu un customs broker of directamente cu Departamento di Aduana pa ricibi informacion oficial y concreto.

Departamento di Aduana ta spera di por a trece aclaracion riba e topico pa sigura un proceso trankilo di mudanza.