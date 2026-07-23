Procedura en conexion cu aplicacion di vrijstelling pa verhuisboedel

ORANJESTAD- Departamento di Aduana ta ricibi un gran cantidad di pregunta en conexion cu aplicacion di vrijstelling pa verhuisboedel, particularmente den situacion cu un aplicante ainda no a completa su inscripcion na Oficina di Registro Civil di Aruba (Censo).
Aduana ta clarifica cu e hecho cu un persona ainda no ta inscribi na Censo no ta un motibo pa nenga vrijstelling di verhuisboedel. Pa preveni cu un persona por wordo perhudica den e periodo di inscripcion, Aduana ta aplica un procedura temporal, permitiendo cu e proceso di importacion por sigui.
E procedura ta diferente segun e situacion di e persona:
- Personanan cu paspoort Hulandes cu ta bin traha na Aruba
- Aduana ta duna un importacion temporal sin borgstelling durante e proceso di inscripcion na Censo
- Na momento cu e inscripcion ta finalisa, e persona mester presenta prueba di inscripcion na Aduana
- Despues, Aduana lo cambia e importacion temporal pa un importacion definitivo cu vrijstelling pa verhuisboedel si ta cumpli cu tur otro condicion legal.
- Arubiano cu ta bin biba na Aruba bek despues di a biba den exterior
- Aduana ta duna un importacion temporal sin borgstelling mientras cu ta finalisando e proceso di inscripcion na Censo
- Despues di formalisa e inscripcion, e persona mester presenta prueba di inscripcion na Aduana
- Aduana lo cambia e importacion temporal pa un importacion definitivo cu vrijstelling pa verhuisboedel si ta cumpli cu tur otro condicion aplicabel.
- Stranhero cu ta bin traha na Aruba cu un permiso valido
- Aduana ta duna un importacion temporal cu borgstelling durante e periodo di inscripcion na Censo
- Despues di formalisa e inscripcion, e persona mester presenta e prueba di inscripcion na Aduana
- Aduana lo cambia e importacion temporal pa un importacion definitivo cu vrijstelling pa verhuisboedel si ta cumpli cu tur otro condicion aplicabel.
- E persona lo ricibi bek e suma cu e a pone como borgstelling.
Aduana ta remarka cu tur customs brokers conoce e procedura aki y por informa como tambe guia nan clientenan di forma corecto pa evita confusion y gastonan innecesario, manera demurrage (gastonan en conexion cu tardansa di container), durante e proceso di importacion.
Pa cualkier pregunta encuanto importacion di un verhuisboedel por tuma contacto cu un customs broker of directamente cu Departamento di Aduana pa ricibi informacion oficial y concreto.
Departamento di Aduana ta spera di por a trece aclaracion riba e topico pa sigura un proceso trankilo di mudanza.