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Homber di riba 50 aña a cay fey trapi y no tabata reacciona cu dolor na heup y lomba

13:02  July 23, 2026  Leave a comment

Diahuebs merdia a drenta informe si cu un homber di riba 50 aña a cay fey trapi y no tabata reacciona, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada nan a bin compronde cu e homber no tabata reacciona y tabata tin dolor na su heup y lomba. Nan a atende y a transporte pa hospital.

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