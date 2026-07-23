Diahuebs merdia a drenta informe si cu un homber di riba 50 aña a cay fey trapi y no tabata reacciona, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada nan a bin compronde cu e homber no tabata reacciona y tabata tin dolor na su heup y lomba. Nan a atende y a transporte pa hospital.
Homber di riba 50 aña a cay fey trapi y no tabata reacciona cu dolor na heup y lomba
Diahuebs merdia a drenta informe si cu un homber di riba 50 aña a cay fey trapi y no tabata reacciona, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada nan a bin compronde cu e homber no tabata reacciona y tabata tin dolor na su heup y lomba. Nan a atende y a transporte pa hospital.