Aruba Airport Authority y Aruba Tourism Authority ta anuncia fin di servicio directo di GOL pa Aruba [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) conhuntamente cu Aruba Tourism Authority (A.T.A.), ta anuncia cu GOL Linhas Aéreas lo conlcui su servicio programa non-stop entre Brasil y Aruba, e ultimo vuelo directo di e aerolinea lo ta den luna di october 2026.

Desde cu a lansa e servicio pa Aruba, GOL a hunga un rol importante den e fortificacion di conectividad aereo entre Aruba y Brasil, brindando e biaheronan opcionnan di biahe adicional mientras ta sostene e diversificacion di e mercadonan di bishitante di Aruba. AAA, A.T.A. conhuntamente cu Ministerio di Turismo ta extende nan sincero aprecio na GOL pa nan asociacion, colaboracion y contribucion valioso na e conectividad aereo di Aruba durante e añanan.

Segun GOL, e decision ta forma parti di e strategia comercial mas amplio di e compania di aviacion y ta basa riba consideracionnan di mercado y sostenibilidad operacional y financiero di e compania a largo plaso. E desicion no ta disminui e partnership fuerte cu a construi entre GOL y Aruba durante e añanan.

Brasil ta keda un mercado di fuente strategico pa Aruba. Como parti di e strategia di diversificacion turistico di e isla, Aruba a haci esfuersonan significativo pa fortifica su presencia na Brasil pa medio di mercadeo di destinacion, partnership strategico y e desaroyo di conectividad aereo sostenibel. E mercado di Brasil ta sigui representa un oportunidad importante pa e destinacion, particularmente mirando su potencial fuerte pa atrae e bishitantenan di balor halto.

Mientras cu servicio directo di GOL lo conclui na october 2026, e biaheronan lo sigui tin acceso na Aruba a traves di un variedad di ruta di conexion. E vuelonan for di São Paulo (GRU) pa Aruba ta sigui disponibel pa reserva a traves di e aerolineanan asocia cu GOL y diferente compania aereo tambe ta ofrece conectividad conveniente entre Brasil y Aruba.

Como parti di un vision a largo plaso, e companianan ta mantene firme nan compromiso cu e mercado Brasilero y lo sigui traha cu e aerolineanan asocia y stakeholders pa fortalece e conectividad entre Brasil y Aruba, incluyendo e buskeda di oportunidadnan pa reestablece e servicio aereo directo den futuro.

Ta curasha e biaheronan cu ta buscando e ultimo orarionan di vuelo y opcionnan di biahe disponibel pa bishita nan aerolinea of agencia di biahe preferi pa obtene informacion mas actualisa riba e opcionnan di itinerario.

Aruba, 23 di juli 2026

Aruba Airport Authority and Aruba Tourism Authority Announce Conclusion of GOL’s Direct Service to Aruba

ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V. (AAA), together with the Aruba Tourism Authority (A.T.A.), announce that GOL Linhas Aéreas will conclude its scheduled non-stop service between Brazil and Aruba, with the airline’s final direct flight expected to operate in October 2026.

Since launching service to Aruba, GOL has played an important role in strengthening air connectivity between Aruba and Brazil, providing travelers with additional travel options while supporting the diversification of Aruba’s visitor markets. AAA, A.T.A. and the Ministry of Tourism extend their sincere appreciation to GOL for its valued partnership, collaboration and contribution to Aruba’s air connectivity throughout its service to the destination.

According to GOL, the decision forms part of the airline’s broader commercial strategy and is based on market considerations and the company’s long-term operational and financial sustainability. The decision does not diminish the strong partnership that has been built between GOL and Aruba over the years.

Brazil remains a strategic source market for Aruba. As part of the island’s tourism diversification strategy, Aruba has made significant efforts to strengthen its presence in Brazil through destination marketing, strategic partnerships and the development of sustainable air connectivity. The Brazilian market continues to represent an important opportunity for the destination, particularly given its strong potential to attract high-value visitors.

While GOL’s direct service will conclude in October 2026, travelers will continue having access to Aruba through a range of connecting itineraries. Flights from São Paulo (GRU) to Aruba remain available for booking through GOL via its airline partners, while several other carriers also offer convenient connections between Brazil and Aruba.

Looking ahead, the organizations remain fully committed to the Brazilian market and will continue working with airline partners and industry stakeholders to strengthen connectivity between Brazil and Aruba, including pursuing opportunities to re-establish direct air service in the future.

Travelers seeking the latest flight schedules and available travel options are encouraged to visit their preferred airline or travel advisor for the most up-to-date itinerary options.

Aruba, July 23, 2026

La Autoridad Aeroportuaria de Aruba y la Autoridad de Turismo de Aruba anuncian la finalización del servicio directo de GOL a Aruba

ORANJESTAD – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba (AAA), junto con la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA), anuncian que GOL Linhas Aéreas concluirá su servicio regular sin escalas entre Brasil y Aruba. Se prevé que el último vuelo directo de la aerolínea opere en octubre de 2026.

Desde el inicio de sus operaciones en Aruba, GOL ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la conectividad aérea entre Aruba y Brasil, ofreciendo a los viajeros más opciones de viaje y apoyando la diversificación del mercado turístico de Aruba. AAA, ATA y el Ministerio de Turismo expresan su sincero agradecimiento a GOL por su valiosa colaboración y contribución a la conectividad aérea de Aruba a lo largo de su servicio a este destino.

Según GOL, la decisión forma parte de la estrategia comercial general de la aerolínea y se basa en consideraciones de mercado y en la sostenibilidad operativa y financiera a largo plazo de la compañía. Esta decisión no deteriora la sólida alianza que GOL y Aruba han forjado a lo largo de los años.

Brasil sigue siendo un mercado estratégico para Aruba. Como parte de la estrategia de diversificación turística de la isla, Aruba ha realizado importantes esfuerzos para fortalecer su presencia en Brasil mediante el marketing de destino, alianzas estratégicas y el desarrollo de conectividad aérea sostenible. El mercado brasileño continúa representando una importante oportunidad para el destino, especialmente dado su gran potencial para atraer visitantes de alto poder adquisitivo.

Si bien el servicio directo de GOL finalizará en octubre de 2026, los viajeros seguirán teniendo acceso a Aruba a través de diversas rutas con conexiones. Los vuelos desde São Paulo (GRU) a Aruba continúan disponibles para reservar a través de GOL mediante sus aerolíneas asociadas, y varias otras compañías aéreas también ofrecen conexiones convenientes entre Brasil y Aruba.

De cara al futuro, las organizaciones mantienen su firme compromiso con el mercado brasileño y seguirán trabajando con sus aerolíneas asociadas y los actores clave del sector para fortalecer la conectividad entre Brasil y Aruba, incluyendo la búsqueda de oportunidades para restablecer el servicio aéreo directo en el futuro.

Se recomienda a los viajeros que deseen consultar los horarios de vuelos y las opciones de viaje disponibles que visiten su aerolínea o agente de viajes preferido para obtener la información más actualizada sobre las opciones de itinerario.

Aruba, Julio 23, 2026