Erika Gomes-Mejia ta Empleado Superior di Aruba Bank pa luna di juni 2026. E reconocemento aki ta refleha su dedicacion, iniciativa y compromiso fuerte cu nos clientenan y coleganan. Erika a sobresali pa su servicio excepcional, manera profesional di traha y actitud positivo, cu ta refleha e balornan principal di Aruba Bank. Cu mesun pasion cu e tin pa baking unda creatividad, precision y dedicacion ta importante, Erika ta hiba e mesun entusiasmo y cuido den su trabou tur dia. Pabien, Erika, pa e reconocemento aki bon mereci y pa bo contribucion balioso na Aruba Bank.