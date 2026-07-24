Reflexion Diabierna 24 July 2026.

Nos ta contento di por habri awe tempran cu otro bunita dia den nos bida.
Nos tin di gradici nos bon Dios cu sigur kier nos asina bon cu e ta duna nos e honor aki.
Nos deseo ta pa nos tin un día di Pas, cu hopi Amor, yen di Prosperidad, cu bon Sanacion pa tur enfermo, claro jen di Bendicion.
Si nos pidi esaki den nomber di Cristo Hesus, anto nos lo ta sigur cu E lo concede nos nos deseonan.
Loque nos mes descuida, ta caba.
Loque nos no paga tino na nan, lo bai laga nos.
Loque nos no balora ta perde nos.
Den bida nos ta sinja hopi cos cu despues ta balioso pa nos.
No malgasta bo placa, warda pa mayan.
Kiko cu pasa cu e situacion ta bira asina malo, cu ni cu bo a warda, e mal maneho ta come tur loke bo a warda hunto cu loke bo mes tabata tin.
Imahina bo si bo no a warda nada.
Masha hopi pober ta pasando den duro, cu tanto coi paga asina cu loque ta drenta cu man drechi, ta sali completo cu e man robes bek.
Con por sigui biba asina !!