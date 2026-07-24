[VIDEO] Presidente di COA ta conta un poco di e Santo Domingo 2026

Ayera tardi durante e ceremonia di bandera, Presidente di Comite Olimpico Arubano (COA) Sra. Wanda Broeksema a bishita e Villa pa asina por forma parti di e evento special aki. Banda di e ceremonia, a haci conoci e instalacionnan unda e atletanan ta biba durante nan estadia pa e Weganan Centroamericano y di Caribe Santo Domingo 2026 ademas di comparti cu e delegacion di TEAMARU presente na e Weganan.

Mira e entrevista aki unda Wanda ta conta mas di e ceremonia y kico tur e la experiencia durante e prome dianan na e Weganan Santo Domingo 2026.

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