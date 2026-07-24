[VIDEO] Dama chauffeur di Honda Fit no a regula su velocidad ni a mantene distancia a dal tras di un Honda mini Van

Diabierna mainta a drenta informe si un accidente cu hende herida dilanti e pompstation na Paradera, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a compronde cu e dama chauffeur di e Honda Fit door sine impacto a haya un corta na su cara y a atende e dama na e sitio mes. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e dama chauffeur di un Honda Fit pa un motibo of otro no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di e Honda Mini Van cual tabata para na e crusada pa bira bay na man robes.