‘Di Universidad De La Salle (Bogota) pa De La Sallestraat (Oranjestad)’

ORANJESTAD, Aruba – Optica Moderna N.V. ta orguyoso di anuncia e Silver Jubilee di trabou di su optometrista, Angela Maria Cruz Beaine OD. Gradua di e prestigioso Universidad De La Salle na Colombia, Angela a cuminsa su trayectora na Optica Moderna na aña 2001, hungando un ròl fundamental den e crecemento di e compania y den e cuido di bista di miles di residente nan di Aruba.

Angela a inicia su carera na Aruba na e succursal di Optica Moderna den PriceSmart. Cu su profesionalismo y passion pa sirbi e comunidad, rapidamente el a pasa pa dirigi e sucursal di San Nicolas, brindando un servicio personalisa y di halto nivel.

Durante e periodo aki, Angela a forma un parti esencial di e transicion y historia di e compania:

-El a traha di cerca cu e fundador original di Optica Moderna N.V., defuncto Steve Bowen, siñando e balornan di servicio tradicional y atencion personalisa.

-Tambe a adapta na e era di modernisacion hunto cu e yiu di e fundador, Alex Bowen, integrando tecnologianan nobo pa e servicio y cuido visual di mas avansa.

“Angela no ta simplemente un optometrista pa nos; e ta parti di e famia di Optica Moderna N.V. y un pilar di confiansa pa nos clientenan,” a declara Alex Bowen. “Su compromiso durante e ultimo 25 aña nan aki ta e refleho di e calidat y e curason cu nos ta pone den nos trabou tur dia.”



Optica Moderna ta invita e comunidad di Aruba, clientenan y amigonan pa join nos den felicita Angela Cruz, pa e milestone increible aki y pa gradicie pa su 25 aña di servicio incondicional na salud visual di nos isla.