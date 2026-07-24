[VIDEO] Accidente pa falta di preferencia cu hende herida na e crusada pabao di Misa di Tanki Leendert

Diabierna atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada pabao di Misa di Tanki Leendert, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un auto Great Wall biniendo di nort a haya un chens di un auto di pabao y ora e chauffeur a bay subi e caminda un Nissan Magnite tabata bini cu velocidad di pariba pero como na bahada di solo e no por a mira e auto sali su dilanti ni a brake y a bay dal riba dje. Debi na e fuerte impacto e dama chauffeur a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama cu tabata sangra pa su boca como tambe su orea y a transporte pa hospital.