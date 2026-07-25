[VIDEO] Accidente cu hende herida na e rotonde banda di R.C.A.

Diabierna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e rotonde banda di e veld di R.C.A., mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda un Nissan biniendo di nort y un Hyundai Getz biniendo di Hubadastraat no a duna preferencia y nan a djies medio touch otro y esaki a causa cu e chauffeur di e Nissan a spanta y a bira malo. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama cu a bira malo debi na e susto.