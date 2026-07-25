Reflexion Diasabra 25 July 2026

Nos ta lanta mainta tempran ya cu ta un dia di limpiesa general riba Aruba.
Cada ciudadano cu ta biba riba e paraiso aki mester ta conciente di limpiesa di su pais.
Laga nos gradici nos Sen̈or prome pa duna nos un bunita isla asina, y cu su bendicion nos mester por mantene tambe.
Nos tin di apoya tur limpiesa, no awe cu ta hasi cura limpi so, pero tur rond di bo cas tambe.
Cada biaha cu nos ta core tras di un auto cu ta tira boter, napkins, cups, afo, djies coi e number y jama radio pa pasa e number na radio pa caba cu e cos aki.
Sikiera nan por hanja berguensa.
Tur e pick up nan cu ta dump den mondi, cu ta basha awa sushi den mondi, manda nan number prensa.
Tambe mester keda concientisa studiantenan di e importancia di limpiesa.
Tin ora ta mira muchanan ta piki sushi, boter na cierto lugarnan.
Cu hopi tristesa paso ta hende grandi ta hasi e cos ney.
Tur fin di aña ta kima miyones y susha nos lugarnan y contamina nos aire.
Danja hopi pulmon y esunnan cu a jega di hanja Covid ta sufri, hopi cacho spanta y paharitonan cori y tin hasta ta kima den nan neishi y holnan.
Asina nos ta contribui na un mundo mas calor.
Mester trese cambio den e fiesta di San Juan tambe cu tin mondi ta keda te simannan despues ta huma hende.