Posted in INCIDENTE Polisnan ta sigui cu control di autonan riba caminda pa nan documentonan ta na ordo! 20:21 July 25, 2026 Leave a comment Diasabra atardi polisnan di e distrito 2 (Noord) a tene un control na tanki Flip riba autonan cu ta core riba caminda pa wak si nan documentonan y nan vehiculo ta na ordo. Tur esaki den un cuadro pa tene nos trafico sigur riba caminda. Related Articles Polis a detene chauffeur burachi cu a perde control bay dal 3 auto kibra na Gasparito [VIDEO] Polis a detene un joyrider y 2 mucha muher cu tabata trip den auto horta Polis a bay atende un accidente na Moomba Beach Homber a sali cu mas di 31 mil dollar for di Aruba sin a ser detecta! Pero a ser gara na Peru. E placa tabata scondi den diferente parti di e “rugtas”