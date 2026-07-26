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Polisnan ta sigui cu control di autonan riba caminda pa nan documentonan ta na ordo!

20:21  July 25, 2026  Leave a comment

Diasabra atardi polisnan di e distrito 2 (Noord) a tene un control na tanki Flip riba autonan cu ta core riba caminda pa wak si nan documentonan y nan vehiculo ta na ordo. Tur esaki den un cuadro pa tene nos trafico sigur riba caminda.

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