[VIDEO] Dama chauffeur ta malcalcula y ta perde control bay dal riba pilar di un cura di cas na Brazil

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e dama chauffeur di un Hyundai a malcalcula e birada y a bay dal basta duro riba e pilar di un cura di cas. Debi na e impacto e dama chauffeur a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital. Na momento di e accidente e doño di e cas no tabata na e sitio pero polis lo pasa atende cu nan na un otro momento cu si nan tey.