Rescate riba lama

Riba diasabra 25 di juli, net despues cu solo a baha, Centro Maritimo Operacional di Wardacosta a ricibi un yamada pidiendo asistencia riba lama. Ta trata di un piscado cu a cay for di su boto den area di Valero. E piscado a logra di bel su casa, pa bisa e cu e tawata tin mester di yudansa. E casa a bel autoridadnan mes ora pa pidi asistencia. Un unidad di Metal Shark a sali cu rapidez den direccion di Valero. Tambe a pidi asistencia di e helicopter di Wardacosta pa asina yuda cu e buskeda.

Ora a yega den area di Valero, e Metal Shark a logra di mira e piscado teniendo na un boei. Dos boto cu tawata den e area a yuda saca e homber for di awa y a hiba e persona canto. Riba tira, miembro nan di Cuerpo Policial a ricibi e persona y tambe a pidi asistencia di ambulance cu a constata cu e piscado tawata den bon estado di salud. Tambe ta importante pa menciona cu otro piscadonan riba lama a logra di trece e boto bek canto. Danki na un y tur cu a asisti den e rescate aki.

Redding op zee

Zaterdag 25 juli, kort na zonsondergang, ontving het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht een melding van een visser die bij Valero op Aruba overboord was gevallen. De visser wist zijn echtgenote te bellen om te melden dat hij hulp nodig had. Zij schakelde direct de autoriteiten in, waarna de reddingsactie werd gestart.

Een Metal Shark vaartuig van de Kustwacht vertrok direct richting Valero. Ook werd de helikopter van de Kustwacht ingezet om de zoekactie vanuit de lucht te ondersteunen. De bemanning van de Metal Shark trof de visser aan terwijl hij zich aan een boei vasthield. Twee boten in de omgeving hielpen hem uit het water en brachten hem veilig aan wal.

Daar werd de visser opgevangen door medewerkers van het Korps Politie Aruba. Een ambulance controleerde zijn toestand en stelde vast dat hij in goede gezondheid verkeerde. Ook is het belangrijk te vermelden dat andere vissers op zee hebben geholpen door de boot veilig terug naar de kant te brengen.

De Kustwacht bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan deze succesvolle reddingsactie.