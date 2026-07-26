[VIDEO] Accidente cu 4 auto envolvi y 3 persona herida riba Sasakiweg panort di Superfood.

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida riba Sasakiweg, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un chauffeur di un Toyota Yaris a perde control baha caminda y accidenta riba un palo di lus banda di caminda y e chauffeur a resulta herida. Mesora despues e asunto a cambia ora un automobilista caweta a dal para den caminda pa mira y e auto Toyota su tras a baha velocidad pero su tras tabata bini un Mazda stationwagen cu basta velocidad y a dal tras di e Toyota mientras e auto di e caweta mes cu a para mas dilanti a sigui bay ya cu e no a haya sla pero a laga atras un accidente basta serio cu basta daño y 3 persona herida. Un victima tabata sinti dolornan na nek, schouder y lomba. Un di dos victima tabata keha di dolor na su pia mientras e di tercer victima tabata tin un corta na su man. Ambulans na su yegada a atende e victimanan y a transporta 2 dama herida.