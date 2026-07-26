[VIDEO] Chauffeur a perde control den birada pabao di Santana na Santa Cruz y a bay dal cura di cas kibra

Diadomingo marduga a drenta informe di un accidente cu hend herida na e birada banda di e Santana di Santa Cruz, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un Honda City lo a perde control na e birada pabao di Santana y a bay dal un cura di cas kibra. Debi na e fuerte impacto e chauffeur a keda herida. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.. Bomberonan a ser pidi pa bini na e sitio pa kita e azeta cu a ser plama riba caminda despues di e daño.