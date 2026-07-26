Reflexion Diadomingo 26 July 2026.

Awe nos ta reflexiona riba dia di Señor y gradici Señor pa e bunita día ki.
Nos semper cu e gratitud pa tur loke nos por gosa di dje den e bunita bida aki.
Semper nos por saca tempo pa nos hendenan y duna tur loke nos por cu ta deseo di nos bon Dios
Claro cu semper tin hende tambe cu ta hasi uso di bo pa logra nan metanan.
Awe nos kier dedica poco tempo pa gradici nos pensionadonan riba nan dia.
Maske con duro nan ta traha, hopi biaha ainda despues cu na a bira pensionado, ta keda traha, y asina mes ora nan dal bo cu belasting, ta bula afo.
Nos por bisa nunca tin hopi placa, maske cuanto entrada un pais tin, pa corda duna nos pensionado un mihor bida.
Semper e pensionado ta keda lubida, pa motibo di ta gastá, cu sin ta parkinson ta alzheimer, o diabetico, y sin ta pianan ta faya, ta lomba ta faya, ta bista, ta faya y hopi mas.
Te ainda ta wak pa nietonan. Ta cushina pa nan come, ta keda cu nan na cas paso mayornan tin di traha.
E caminda pa nan ta mas serka di Señor cu si ta tuma nan cu man habri y lo duna nan un bon luga.