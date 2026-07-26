 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Pick-up bruin di Pos Abao a sali dilanti scooter for di Hato cu 2 persona y nan a dal tras di e pick-up

18:02  July 26, 2026  Leave a comment

Diasabra atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada di Pos Abao pariba di Caya Musica, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un mucha menor di edad cu un adulto riba un scooter bayendo pabao diripiente un pick-up bruin di zuid a subi sali nan dilanti y nan a bay dal su tras. Debi na e impacto esnan riba e scooter a dal abao y e pick-up a bira bay nort den Caya Musica. Na yegada di e ambulans nan a atende e hoben menor di edad mientras e adulto mes aunke a haya sla na su lomba no tabata desea atencion di ambulans. Na final ambulans a transporta e hoben pa hospital.

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *