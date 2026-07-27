Polis a bai cu urgencia na Jucury pa intermedia den un problema despues cu un persona a bay entrega un keho. Na yegada di e patruya e personanan na e cas cu no kier a sali foto di e cura pero a keda cu e porta na lock mirando ta conoci caba di polis pa varios otro caso cu a entrega keho. Na final a pone nan na altura pakiko polis tey y cu nan tambe tin derecho pa entrega keho. Polis a bolbe na warda y a papia cu e persona asina splica e e caminda cruz cu e tin cu sigui pa cu e caso aki.
Polis a bay Jucuri pa atende un caso di intermediacion pero habitantenan a atende nan den cura na “lock”y polis pafor
Polis a bai cu urgencia na Jucury pa intermedia den un problema despues cu un persona a bay entrega un keho. Na yegada di e patruya e personanan na e cas cu no kier a sali foto di e cura pero a keda cu e porta na lock mirando ta conoci caba di polis pa varios otro caso cu a entrega keho. Na final a pone nan na altura pakiko polis tey y cu nan tambe tin derecho pa entrega keho. Polis a bolbe na warda y a papia cu e persona asina splica e e caminda cruz cu e tin cu sigui pa cu e caso aki.