Desaroyando nos agentenan: CUERPO POLICIAL TA SIGI PROFESIONALISA Y INVERTI PA CU CURSONAN DI LIDERAZGO

Santa Cruz, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba tin for di 2024 un colaboracion cu Universidad di Aruba. Na

2024 a inicia un grupo piloto di lidernan policial cu a cuminsa e estudio di Pre- Master Organization

Governance & Management. Banda di nan trabou como hefe cu ta consisti di hopi responsabilidad y presion di

trabou, e coleganan a logra conclui e estudio exigente aki cu exito.

Durante un ceremonia na Centro di Husticia na Macuarima e coleganan a ricibi un regalo di aprecio pa nan

prestacion for di man di altocomisario Ramon Arnhem den presencia di mando policial (KMT). Den su discurso

altocomisario Arnhem a gradici e coleganan sr. Eric Barry(hefe di Recherche), y sra. Haydee Nadal (hefe di

districto San Nicolas), Sherina Arrindell (hefe di Scol pa Polis) y sra. Raquel Ras (hefe di districto Noord), pa

nan esfuerso y nan contribucion na profesionalisacion di Cuerpo Policial Aruba. Alabes altocomisario a expresa

su aprecio pa e disciplina y e perseverancia di e coleganan den e Pre-Master banda di nan funcion encarga.

Cuerpo Policial Aruba ta continua cu e desaroyo aki y ta anticipa riba e desaroyo di liderazgo den KPA

fortaleciendo e profesionalismo y ofreciendo oportunidad pa sigi desaroya talentonan