Desaroyando nos agentenan: CUERPO POLICIAL TA SIGI PROFESIONALISA Y INVERTI PA CU CURSONAN DI LIDERAZGO

Santa Cruz, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba tin for di 2024 un colaboracion cu Universidad di Aruba. Na
2024 a inicia un grupo piloto di lidernan policial cu a cuminsa e estudio di Pre- Master Organization
Governance & Management. Banda di nan trabou como hefe cu ta consisti di hopi responsabilidad y presion di
trabou, e coleganan a logra conclui e estudio exigente aki cu exito.
Durante un ceremonia na Centro di Husticia na Macuarima e coleganan a ricibi un regalo di aprecio pa nan
prestacion for di man di altocomisario Ramon Arnhem den presencia di mando policial (KMT). Den su discurso
altocomisario Arnhem a gradici e coleganan sr. Eric Barry(hefe di Recherche), y sra. Haydee Nadal (hefe di
districto San Nicolas), Sherina Arrindell (hefe di Scol pa Polis) y sra. Raquel Ras (hefe di districto Noord), pa
nan esfuerso y nan contribucion na profesionalisacion di Cuerpo Policial Aruba. Alabes altocomisario a expresa
su aprecio pa e disciplina y e perseverancia di e coleganan den e Pre-Master banda di nan funcion encarga.
Cuerpo Policial Aruba ta continua cu e desaroyo aki y ta anticipa riba e desaroyo di liderazgo den KPA
fortaleciendo e profesionalismo y ofreciendo oportunidad pa sigi desaroya talentonan